В Китае украли почти все велосипеды, которые были установлены для проката

Китайская компания, расположенная в городе Чунцин, была вынуждена закрыться после пропажи 90% велосипедов.

Китайский велопрокатчик Wukong Bike открылся в начале 2017 года возле кампуса Чунцинского университета. Спустя пять месяцев компании пришлось закрыться из-за кражи почти всех велосипедов. Общая сумма ущерба компании составляет $ 147 000. Основатель Wukong Bike Лей Хоуи предположил, что кража всего товара может быть связана с отсутствием на велосипедах GPS-маячков.

Услуги проката велосипедов стали популярными в Китае за последний год. Две основные байк-шеринговые компании в Китае (Mobike и Alibaba), поддерживающие Ofo, начали свою работу в 2016 году и к настоящему времени распространили свои услуги в десятках городов страны.

По словам основателя Wukong Лея Хоуи, компания не смогла обеспечить такого же качественного поставщика, как её конкуренты, поэтому велосипеды оказались слегка повреждены. Он также предположил, что кража всего товара может быть связана с отсутствием на велосипедах GPS-маячков.