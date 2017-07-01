Скандал в Министерстве магии: письма из Хогвартса уже год продаются маглам

Дизайнеры, принимавшие участие в работе над фильмами, скромно назвали свой магазин Дом МинаЛима и представили в нём результаты 15-летнего творческого сотрудничества. Кроме того, в доме выставлен настоящий реквизит со съёмок "Гарри Поттера", но он, увы, не продаётся.
В Доме МинаЛима 4 этажа, и лишь первый из них является полноценным магазином — там вы можете купить реплики предметов, выставленных на верхних этажах. Это книги, письма, журналы, карты и даже билеты.
Поклонникам "Гарри Поттера" наверняка захочется купить оригинальное издание "Сказок барда Бидля" или свежий номер "Ежедневного пророка". Не забыли авторы и о продолжении киновселенной — весь третий этаж дома посвящён фильму "Фантастические твари и где они обитают".
А если вы любите мир "Гарри Поттера", но не собираетесь отправляться в Лондон, то для вас открыт Instagram Дома МинаЛима. Он позволит вам совершить виртуальное путешествие по волшебному миру, не покидая собственного дома.
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