Мгновенная карма настигла автохама, который подрезал злого байкера (видео)

Жуткий эпизод, произошедший на трассе в Лос-Анджелесе, попал на камеру одного из очевидцев, двигавшихся в потоке. Обычная дорога погрузилась в хаос после того, как байкер в приступе гнева пнул проезжавшую мимо машину. Этот, казалось бы, безобидный жест спровоцировал настоящую массовую аварию.

Пинок байкера по цепочке запустил целую серию аварий. Водитель седана, на который он "напал", решил отомстить злобному мотоциклисту и попытался его протаранить. К несчастью, машина врезалась в бетонное заграждение, воспламенилась, потеряла управление и врезалась в другую машину, двигавшуюся по трассе. От удара внедорожник перевернулся и прокатился несколько метров на крыше.

Инцидент произошёл в среду, в 6 утра по местному времени, поэтому движение на трассе было не очень плотным. Сейчас полиция ищет виновника ДТП — мотоциклиста — чьи действия спровоцировали аварию. Водитель одного из автомобилей был госпитализирован.

Автор видео рассказал, что достал камеру, когда увидел, как водитель седана "подрезал" мотоциклиста. Они начали обмениваться ругательствами, а затем байкер перешёл в наступление. Средняя скорость движения машин составляла около 100 километров в час.