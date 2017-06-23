Мгновенная карма настигла автохама, который подрезал злого байкера (видео)

Пинок байкера по цепочке запустил целую серию аварий. Водитель седана, на который он "напал", решил отомстить злобному мотоциклисту и попытался его протаранить. К несчастью, машина врезалась в бетонное заграждение, воспламенилась, потеряла управление и врезалась в другую машину, двигавшуюся по трассе. От удара внедорожник перевернулся и прокатился несколько метров на крыше.
Инцидент произошёл в среду, в 6 утра по местному времени, поэтому движение на трассе было не очень плотным. Сейчас полиция ищет виновника ДТП — мотоциклиста — чьи действия спровоцировали аварию. Водитель одного из автомобилей был госпитализирован.
Автор видео рассказал, что достал камеру, когда увидел, как водитель седана "подрезал" мотоциклиста. Они начали обмениваться ругательствами, а затем байкер перешёл в наступление. Средняя скорость движения машин составляла около 100 километров в час.
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