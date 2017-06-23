Мы проверили на звёздах приложение, которое снимает макияж. Вот что получилось

Кажется, Сергей Дружко всё-таки не человек. И дело даже не в том, что никто не может объяснить секрет его популярности и не в том, что в последнем выпуске шоу "Кликклак" он безошибочно определил, что находится в белом ящике три раза подряд, а в том, кто или что скрывается под этой гипнотизирующей маской. Приложение MakeApp, которое уже несколько недель держится в мировых топах AppStore, умеет накладывать и, что важнее, снимать макияж. Так вот, если убрать всё лишнее с лица Дружко, окажется, что... Впрочем, посмотрите сами. А заодно взгляните, как MakeApp преобразует лица других звёзд.

Приложение можно скачать бесплатно в AppStore и PlayMarket. Итак, звёзды с макияжем Иван Ургант Константин Хабенский Баста Сергей Безруков Сергей Шнуров Данила Козловский Гоша Куценко Амиран Сардаров ("Дневник хача") Тимати Сергей Дружко А теперь внимание! Сергей Дружко без макияжа! К слову, для разнообразия можно снять макияж и с других звёзд Ольга Бузова Ксения Собчак Нюша Ольга Серябкина Вера Брежнева Алеся Кафельникова Ирина Шейк Виктория Лопырёва Лера Кудрявцева Филипп Киркоров