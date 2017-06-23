Мы проверили на звёздах приложение, которое снимает макияж. Вот что получилось

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Мы проверили на звёздах приложение, которое снимает макияж. Вот что получилось

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Кажется, Сергей Дружко всё-таки не человек. И дело даже не в том, что никто не может объяснить секрет его популярности и не в том, что в последнем выпуске шоу "Кликклак" он безошибочно определил, что находится в белом ящике три раза подряд, а в том, кто или что скрывается под этой гипнотизирующей маской. Приложение MakeApp, которое уже несколько недель держится в мировых топах AppStore, умеет накладывать и, что важнее, снимать макияж. Так вот, если убрать всё лишнее с лица Дружко, окажется, что... Впрочем, посмотрите сами. А заодно взгляните, как MakeApp преобразует лица других звёзд.

Приложение можно скачать бесплатно в AppStore и PlayMarket. Итак, звёзды с макияжем

Иван Ургант

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Константин Хабенский

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Баста

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Сергей Безруков

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Сергей Шнуров

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Данила Козловский

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Гоша Куценко

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Амиран Сардаров ("Дневник хача")

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Тимати

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Сергей Дружко

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А теперь внимание! Сергей Дружко без макияжа!

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К слову, для разнообразия можно снять макияж и с других звёзд

Ольга Бузова

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Ксения Собчак

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Нюша

<p></p>

Ольга Серябкина

<p></p>

Вера Брежнева

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Алеся Кафельникова

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Ирина Шейк

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Виктория Лопырёва

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Лера Кудрявцева

<p></p>

Филипп Киркоров

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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