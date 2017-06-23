Мы проверили на звёздах приложение, которое снимает макияж. Вот что получилось

Приложение можно скачать бесплатно в AppStore и PlayMarket. Итак, звёзды с макияжем
Иван Ургант
Константин Хабенский
Баста
Сергей Безруков
Сергей Шнуров
Данила Козловский
Гоша Куценко
Амиран Сардаров ("Дневник хача")
Тимати
Сергей Дружко
А теперь внимание! Сергей Дружко без макияжа!
К слову, для разнообразия можно снять макияж и с других звёзд
Ольга Бузова
Ксения Собчак
Нюша
Ольга Серябкина
Вера Брежнева
Алеся Кафельникова
Ирина Шейк
Виктория Лопырёва
Лера Кудрявцева
Филипп Киркоров
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