В Чикаго построили магазин Apple с крышей в виде MacBook

Строительная бригада выложила логотип на серебряной прямоугольной крыше магазина, сделав его похожим на гигантский MacBook.
Разработанный Foster+Partners проект магазина представляет собой пространство площадью 20 тысяч квадратных футов. После завершения у здания будет стеклянные стены и тонкая крыша из углеродного волокна.
Крыша изготовлена из лёгкого материала, используемого в корпусах яхт, что позволило сделать её тонкой. И логотип Apple наверху
сообщает Chicago Tribune
Дата открытия магазина пока неизвестна, однако, судя по видео, строительство уже близится к концу.
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