В Чикаго построили магазин Apple с крышей в виде MacBook

Британское архитектурное бюро Foster+Partners предложило оригинальный элемент дизайна крыши нового магазина Apple в Чикаго.

Строительная бригада выложила логотип на серебряной прямоугольной крыше магазина, сделав его похожим на гигантский MacBook.

Разработанный Foster+Partners проект магазина представляет собой пространство площадью 20 тысяч квадратных футов. После завершения у здания будет стеклянные стены и тонкая крыша из углеродного волокна.

New #flagshipstore #apple #applestore got the roof on #michiganave #chicago Публикация от Wojtek Gil (@woyteg) Июн 8 2017 в 11:49 PDT

Крыша изготовлена ​​из лёгкого материала, используемого в корпусах яхт, что позволило сделать её тонкой. И логотип Apple наверху сообщает Chicago Tribune

So apparently the new #applestorechicago looks like a giant #laptop. #underconstruction #viewfrommyoffice @choreographics Публикация от KAOS Since Always (@kaos_since_always) Июн 22 2017 в 12:14 PDT

Дата открытия магазина пока неизвестна, однако, судя по видео, строительство уже близится к концу.