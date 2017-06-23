В Чикаго построили магазин Apple с крышей в виде MacBook

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В Чикаго построили магазин Apple с крышей в виде MacBook

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Британское архитектурное бюро Foster+Partners предложило оригинальный элемент дизайна крыши нового магазина Apple в Чикаго.

Строительная бригада выложила логотип на серебряной прямоугольной крыше магазина, сделав его похожим на гигантский MacBook.

Разработанный Foster+Partners проект магазина представляет собой пространство площадью 20 тысяч квадратных футов. После завершения у здания будет стеклянные стены и тонкая крыша из углеродного волокна.

New #flagshipstore #apple #applestore got the roof on #michiganave #chicago

Публикация от Wojtek Gil (@woyteg)

Крыша изготовлена ​​из лёгкого материала, используемого в корпусах яхт, что позволило сделать её тонкой. И логотип Apple наверху

сообщает Chicago Tribune

So apparently the new #applestorechicago looks like a giant #laptop. #underconstruction #viewfrommyoffice @choreographics

Публикация от KAOS Since Always (@kaos_since_always)

Дата открытия магазина пока неизвестна, однако, судя по видео, строительство уже близится к концу.

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