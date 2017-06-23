Врачи сняли галлюцинации 20-летней студентки, вызванные редким расстройством

По мнению медиков, состояние девушки усугубляет лунатизм, которым она страдает с детства.

20-летняя Нэнси Ливендон уже много лет не может спать из-за редкого психологического расстройства, которое вызывает ночные галлюцинации. Для помощи девушке в рамках научного шоу врачи установили в её комнате камеры видеонаблюдения, чтобы проанализировать поведение пациентки в течение ночи. На кадрах видно, как Нэнси в ужасе просыпается и всматривается в тёмный угол спальни.

Обычно я вижу пауков или змей. Причём ощущение, что всё происходит на самом деле. В худшем случае я просыпаюсь три раза за ночь. Нэнси Ливендон

Невролог и эксперт по здоровому сну доктор Гай Лешзинер утверждает, что причины такого расстройства могут быть абсолютно разными — начиная от личных переживаний, генетики и заканчивая даже обстановкой в спальне.

Ко всему прочему Нэнси, которая учится в университете Бедфордшир в Лутон Кампус, страдает лунатизмом. Девушка признаётся, что в одну из ночей она едва не сходила в туалет в корзину для белья. К счастью, её успела остановить мама. Пока врачи рекомендуют девушке меньше нервничать и пить меньше кофеина.