На раскопках в Перу обнаружили мумию, которую местные считают инопланетной

Как утверждают авторы видео, "мумия инопланетянина" была найдена во время раскопок загадочных пещер в Перу. Сообщается, что рост существа около 170 сантиметров, при этом у него непропорционально длинные конечности.
Несмотря на ажиотаж вокруг видео, большинство пользователей скептически отнеслись к находке. Некоторые предположили, что мумия сделана из гипса, другие же считают, что это тело человека с врождёнными уродствами. Но нашлись и те, кто просто просто посмеялся над вирусным видео.
Я надел свою шапочку из фольги и теперь могу адекватно воспринимать эту фигню
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