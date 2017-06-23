На раскопках в Перу обнаружили мумию, которую местные считают инопланетной

Видео о найденном в Перу "инопланетянине" появилось на сайте Gaia.com, посвящённом конспирологии. На кадрах запечатлено тело странного существа, обнимающего колени длинными руками. И хотя пользователи Сети сразу отметили неправдоподобность мумии, ролик стал вирусным и за трое суток набрал больше 700 тысяч просмотров на YouTube.

Как утверждают авторы видео, "мумия инопланетянина" была найдена во время раскопок загадочных пещер в Перу. Сообщается, что рост существа около 170 сантиметров, при этом у него непропорционально длинные конечности.

Несмотря на ажиотаж вокруг видео, большинство пользователей скептически отнеслись к находке. Некоторые предположили, что мумия сделана из гипса, другие же считают, что это тело человека с врождёнными уродствами. Но нашлись и те, кто просто просто посмеялся над вирусным видео.