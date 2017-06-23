Жители Великобритании осудили королеву Елизавету II за непристёгнутые ремни

Полиция Западного Йоркшира уличила британскую королеву Елизавету II в том, что она не пристегнула ремень безопасности во время поездки на официальном автомобиле на церемонию открытия парламента.

999 call received reporting that the Queen isn't wearing a seatbelt. #not999 #notevenwestyorkshire — WYP Contact Centre (@WYP_CCC) 21 июня 2017 г.

Кто-то из бдительных граждан увидел, как королева Великобритании пренебрегает правилами безопасности, проезжая на правительственном автомобиле по улицам Лондона, и набрал номер полиции. То, что звонок действительно имел место, сообщили полицейские Западного Йоркшира в своём "твиттере".

В своей публикации они поставили хэштеги #not999 ("не 999" — номер полиции) и #notevenwestyorkshire (даже не Западный Йоркшир), что означает, что этот вызов не может быть принят их ведомством.

В Великобритании существует закон, согласно которому против королевы не может быть возбуждено дело

Правительство отреагировало на это заявление словами о том, что согласно тому же законодательству пассажир обязан пристегнуться во время езды на автомобиле, если там есть ремни безопасности. В пресс-службе подчеркнули, что королева тщательно следит не только за своей безопасностью, но и за тем, чтобы она бережно исполняла все законы своей страны.