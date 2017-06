Как выглядят 1,3 млрд маршрутов такси из космоса

Визуализатор данных Крис Вонг победил с проектом NYC Taxis: A Day in the Life в конкурсе на лучшую инфографику и визуализацию данных Kantar Information is Beautiful Awards. Он изобразил работу такси в Нью-Йорке на интерактивной карте.

NYC Taxis отслеживает маршруты таксиста по городу с пассажирами и без них, сопоставляет это со временем суток, общим расстоянием, а также ведёт статистику, сколько денег таксист зарабатывает за каждую поездку и за весь день. NYC Taxis создали, чтобы проанализировать тарифы и загруженность городских такси (например, некоторые машины могут по несколько часов стоять без работы утром). Карта расположения точек подачи такси построена с использованием унифицированной цветовой карты Viridis. Так, с её помощью у Вонга получилась яркая картинка в Манхэттене, что свидетельствует о довольно частых выездах такси. По его словам, не всегда удаётся получить чёткие сигналы из-за высоких зданий. Следующее изображение, но уже с точками доставки пассажиров, он сделал с помощью цветовой карты Inferno. Здесь "светлячки" несколько отличаются от карты подачи такси. Это означает, что многие люди берут такси из Манхэттена во внешние районы, но гораздо меньше берут такси из внешних районов в Манхэттен. На третьей картинке Вонг произвёл сравнение заказов такси в Манхэттен и, наоборот, в пункт конечной точки такси (то есть приезд). Везде, где маячки подачи такси ярче, пиксель затенён зелёной и жёлтой цветовой гаммой. А там, где сигналы слабее, пиксель он затенил фиолетовым и оранжевым цветом. Улицы Манхэттена он изобразил зелёным цветом, что указывает на большее количество заказов туда такси. Перекрёстки улиц — оранжевые. Это говорит о том, что много свободных такси, которые только что выполнили свой заказ. То есть, как пояснил Вонг, если вы захотите поймать такси, то, вероятно, вам нужно будет дойти до ближайшего проспекта и поймать его там. В своей инфографике визуализатор использовал JavaScript-библиотеки D3 и Leaflet, карты Mapbox и GPS-данные с карт Google.