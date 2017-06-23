Норвегия пригрозила оставить Бразилию без $1 млрд из-за вырубки Амазонии

Норвегия угрожает Бразилии, что если вырубка лесов будет продолжаться в таких же ужасающих масштабах, то они перестанут выделять деньги на спасение этой местности. Ежегодная финансовая помощь, которая поступает Бразилии от Норвегии, составляет 1 миллиард долларов.

С 2008 года Норвегия, как богатая нефтедобывающая страна, стала осуществлять ежегодную финансовую поддержку в размере 1,1 миллиарда долларов на поддержание и сокращение темпов исчезновения самого крупного тропического леса в мире. Вырубка лесов Амазонии предприятиями заметно сказывается на климате и состоянии окружающей среды, поэтому их спасение жизненно необходимо для всего мира.

По словам Видара Хельгесена, министра экологии Норвегии, за период с 2008 по 2014 год темпы вырубки лесов Амазонии значительно сократились, это можно считать впечатляющим достижением, которое оказало позитивное влияние на весь мир. К сожалению, показатели 2015 и 2016 года говорят о том, что темпы вырубки лесов опять начали расти, и это уже сказалось на объёме выделяемой Бразилии помощи.

Дальнейшее увеличение темпов вырубки приведёт к тому, что сумма помощи станет равна нулю Видар Хельгесен

В 2016 году объём вырубленного леса Амазонии подскочил на 29% (это примерно 8 тысяч квадратных километров), что несомненно меньше, чем 19 тысяч квадратных километров леса, уничтоженных в 2005 году. Тем не менее, согласно договору, Норвегия прекращает осуществлять финансовую поддержку, если будет вырубаться более 8,5 тысяч квадратных километров тропиков.