Йоркширский терьер Тим и ещё 6 самых маленьких щенков в мире

Тим, щенок йоркширского терьера из Великобритании, родился с рекордно низким весом — 70 граммов. Сейчас он подрос, однако по-прежнему весит очень мало — всего 250 граммов. Врачи предполагают, что Тим страдает собачьей карликовостью, но это не мешает ему быть совершенно очаровательным щенком. Лайф решил рассказать и о других миниатюрных, но прелестных собаках.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 23 2017 в 4:09 PDT

Щенок-метис Мэйси из города Яроцин, Польша, родился весом 45 граммов. В возрасте нескольких месяцев он достиг веса в 250 граммов и по-прежнему умещался на одной ладони, что позволило считать его самой маленькой собачкой в Польше.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 23 2017 в 4:07 PDT

Крошечная чихуа-хуа по кличке Милли родилась в Пуэрто-Рико. В три месяца собачка весила всего 170 граммов — в полтора раза меньше, чем Тим и Мэйси. Достойная заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 23 2017 в 4:07 PDT

На фоне Милли щенок по кличке Туди может показаться великаном, ведь он весит целых 300 граммов. Но это не мешает его хозяевам мечтать о попадании в Книгу рекордов Гиннесса.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 23 2017 в 4:08 PDT

А пока Туди стремится попасть в Книгу рекордов, чихуа-хуа Бу-Бу из штата Кентукки уже давно там обосновалась. Вес этой собачки даже во взрослом возрасте не достиг килограмма, что позволило считать её самой маленькой в мире.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 23 2017 в 4:08 PDT

По соседству с ней в Книге рекордов расположилась чихуа-хуа Хевэн Сент Брэнди из Флориды. Эта собака ставит рекорды не весом, а размерами — длина её тела всего 15 сантиметров. Впрочем, и весит она всего 900 граммов.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 23 2017 в 4:08 PDT

И, наконец, самый маленький в мире мопс Грейси живёт в Великобритании. Его рост всего 15 сантиметров, а весит он только 625 граммов, что совершенно нетипично для этой упитанной породы.