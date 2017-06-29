Йоркширский терьер Тим и ещё 6 самых маленьких щенков в мире

Щенок-метис Мэйси из города Яроцин, Польша, родился весом 45 граммов. В возрасте нескольких месяцев он достиг веса в 250 граммов и по-прежнему умещался на одной ладони, что позволило считать его самой маленькой собачкой в Польше.
Крошечная чихуа-хуа по кличке Милли родилась в Пуэрто-Рико. В три месяца собачка весила всего 170 граммов — в полтора раза меньше, чем Тим и Мэйси. Достойная заявка на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
На фоне Милли щенок по кличке Туди может показаться великаном, ведь он весит целых 300 граммов. Но это не мешает его хозяевам мечтать о попадании в Книгу рекордов Гиннесса.
А пока Туди стремится попасть в Книгу рекордов, чихуа-хуа Бу-Бу из штата Кентукки уже давно там обосновалась. Вес этой собачки даже во взрослом возрасте не достиг килограмма, что позволило считать её самой маленькой в мире.
По соседству с ней в Книге рекордов расположилась чихуа-хуа Хевэн Сент Брэнди из Флориды. Эта собака ставит рекорды не весом, а размерами — длина её тела всего 15 сантиметров. Впрочем, и весит она всего 900 граммов.
И, наконец, самый маленький в мире мопс Грейси живёт в Великобритании. Его рост всего 15 сантиметров, а весит он только 625 граммов, что совершенно нетипично для этой упитанной породы.
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