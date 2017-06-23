В США началось нашествие клещей, укусы которых провоцируют аллергию на мясо

Всё больше жителей США подвергается укусам клещей, которые вызывают аллергию на мясо. Если три года назад было зафиксировано около 50 подобных случаев, сейчас число пострадавших увеличилось в несколько десятков раз, сообщает The Metro.
Из-за белого пятна на спинке опасный клещ был назван "одинокой звездой" — в честь штата Техас, на флаге которого изображена пятиконечная звезда белого цвета. В настоящее время этот вид паукообразных встречается уже на всей территории южной и восточной части Соединённых Штатов. По словам экспертов, некоторые другие виды клещей также могут вызвать аллергию на мясо — такие случаи были зарегистрированы в Австралии, Франции, Германии, Швеции, Испании, Японии и Корее.
Аллергическая реакция возникает через 4–8 часов после употребления мяса. У человека появляется крапивница, или уртикария, а также тошнота, рвота
Фото: © EAST NEWS
Чтобы возникла аллергия на мясо, нужно чтобы сначала клещ атаковал какое-либо животное (свинью, лошадь, корову, оленя, овцу), а только потом человека. Тогда при укусе в кровоток жертвы вместе со слюной клеща попадает пищевой аллерген альфа-гал. Спустя некоторое время при употреблении в пищу красного мяса у пострадавшего от укуса клеща может возникнуть аллергическая реакция замедленного типа.
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