Можно без комментариев? Просто скрепка от Prada за $185

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Можно без комментариев? Просто скрепка от Prada за $185

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Фото: © twitter.com/LaurasKitchen

Пользователи Сети уже привыкли к безумным товарам дорогих брендов, но эта скрепка не оставила никого равнодушным.

Больше вам не придётся рыться в сумке в поиске денежных купюр — всё благодаря заботливым людям из Prada, которые создали оригинальный зажим для денег в виде скрепки. Аксессуар стоит $185 и, судя по всему, создан для тех, кто не носит с собой наличные или потратит последние купюры на покупку зажима, сообщает Metro.

Чтобы вы поняли, насколько эта скрепка эксклюзивная, вот её некоторые параметры: в длину — 6,25 см, в ширину — 2,25 см, сделана в Италии, на металле выгравировано название модного дома Prada.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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