Можно без комментариев? Просто скрепка от Prada за $185

Пользователи Сети уже привыкли к безумным товарам дорогих брендов, но эта скрепка не оставила никого равнодушным.

Больше вам не придётся рыться в сумке в поиске денежных купюр — всё благодаря заботливым людям из Prada, которые создали оригинальный зажим для денег в виде скрепки. Аксессуар стоит $185 и, судя по всему, создан для тех, кто не носит с собой наличные или потратит последние купюры на покупку зажима, сообщает Metro.

Ready for another round of “ridiculous things I've ever seen”? I present to you, a 185$ paper clip. I can't. pic.twitter.com/U60P5I0pim — Laura Vitale (@LaurasKitchen) 22 июня 2017 г.

Чтобы вы поняли, насколько эта скрепка эксклюзивная, вот её некоторые параметры: в длину — 6,25 см, в ширину — 2,25 см, сделана в Италии, на металле выгравировано название модного дома Prada.