Нет ничего более расслабляющего для тела, чем сотня ударов ножом

У каждого свой способ расслабляться: кто-то ходит гулять в парк, кто-то принимает ванну, кто-то пьёт травяной чай, но сейчас наибольшую популярность набирает новейшая методика борьбы со стрессом — массаж, во время которого по вам стучат лезвиями настоящих ножей.

Такая разновидность массажа совсем не новинка — в столицей Тайваня, Тайбэе, живёт женщина по имени Сяо Мэй Фанг, которая лупит людей ножами уже более 30 лет. Процедура заключается в том, что клиент лежит на массажном столе под сотней ударов лезвием ножей.

Разумеется, человек не получает никаких повреждений — от ран кожу защищают полотенца или другая ткань. Сначала госпожа Фанг точит свои ножи, а затем тычет в своих посетителей деревянной палкой, чтобы ослабить кровообращение и приступить к самому массажу.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 23 2017 в 4:08 PDT

В середине процедуры массажист начинает орать, чтобы отпугнуть негативную энергию, собранную вокруг клиента. Стоимость такой необычной услуги начинается с двух тысяч рублей.

Истоки такой терапии идут из Китая, и она насчитывает 2500 лет. Мы немного откорректировали её и используем ножи Сяо Мэй Фанг

В процессе массажа используются два ножа, они символизируют Инь и Ян, фундаментальную схему всего сущего, по версии даосизма. такой массаж не только обновляет тело, но и очищает душу и внутреннюю энергию. Кстати, ножи изготовляются специально, массажисты не используют в своей терапии обыкновенные кухонные ножи.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 23 2017 в 4:09 PDT

Мастера массажа ножами говорят, что те клиенты, которые хоть однажды попробовали эту методику, возвращаются снова и снова, чтобы ещё раз ощутить чудодейственное воздействие смертельного оружия на своём теле.