Работы этого мастера оригами собирают десятки тысяч ретвитов

Когда Дэвид освоил складывание бумажных журавликов, он решил проверить, насколько маленькими их можно сделать.
Я хотел сложить самого маленького журавлика, потому что мне нравится бросать вызов самому себе
Дэвид Кавай
Когда жена Дэвида разместила фотографии его работ в "Твиттере" они собрали больше 100 тысяч лайков и больше 30 тысяч ретвитов. Но Дэвид никак не отреагировал на славу и продолжил складывать своих журавликов.
my husband keeps challenging himself to make the smallest origami crane he can and it's getting kind of ridiculous @davidkawai pic.twitter.com/IgiItjeEwk— Alison Mah (@alisonmah) 2 июня 2017 г.
Дэвид очень любит своих журавлей и складывает их из всего, что попадётся под руку — квитанций, чеков или салфеток в ресторане. Однако мастером оригами парень себя не считает, ведь он так и не освоил более сложные фигуры.
Есть истинные мастера оригами, и я не считаю себя одним из них! Но это медитативное, расслабляющее и удовлетворящиее занятие
Дэвид Кавай
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