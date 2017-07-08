Работы этого мастера оригами собирают десятки тысяч ретвитов

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Работы этого мастера оригами собирают десятки тысяч ретвитов

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Фото: © Flickr/anngelfra

Дэвид Кавай научился складывать оригами, когда гостил у своего друга в Южной Корее. В течение трёх лет он совершенствовал своё мастерство, и теперь складывает бумажных журавликов из листков бумаги меньше человеческого ногтя. При этом Дэвид признаётся, что журавлики — единственная фигурка оригами, которую он освоил.

Когда Дэвид освоил складывание бумажных журавликов, он решил проверить, насколько маленькими их можно сделать.

Я хотел сложить самого маленького журавлика, потому что мне нравится бросать вызов самому себе

Дэвид Кавай

Когда жена Дэвида разместила фотографии его работ в "Твиттере" они собрали больше 100 тысяч лайков и больше 30 тысяч ретвитов. Но Дэвид никак не отреагировал на славу и продолжил складывать своих журавликов.

Дэвид очень любит своих журавлей и складывает их из всего, что попадётся под руку — квитанций, чеков или салфеток в ресторане. Однако мастером оригами парень себя не считает, ведь он так и не освоил более сложные фигуры.

Есть истинные мастера оригами, и я не считаю себя одним из них! Но это медитативное, расслабляющее и удовлетворящиее занятие

Дэвид Кавай

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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