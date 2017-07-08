Работы этого мастера оригами собирают десятки тысяч ретвитов

Дэвид Кавай научился складывать оригами, когда гостил у своего друга в Южной Корее. В течение трёх лет он совершенствовал своё мастерство, и теперь складывает бумажных журавликов из листков бумаги меньше человеческого ногтя. При этом Дэвид признаётся, что журавлики — единственная фигурка оригами, которую он освоил.

Публикация от David Kawai (@teenytinyorigami) Июн 16 2017 в 2:20 PDT

Когда Дэвид освоил складывание бумажных журавликов, он решил проверить, насколько маленькими их можно сделать.

Я хотел сложить самого маленького журавлика, потому что мне нравится бросать вызов самому себе Дэвид Кавай

Публикация от David Kawai (@teenytinyorigami) Июн 14 2017 в 10:53 PDT

Когда жена Дэвида разместила фотографии его работ в "Твиттере" они собрали больше 100 тысяч лайков и больше 30 тысяч ретвитов. Но Дэвид никак не отреагировал на славу и продолжил складывать своих журавликов.

my husband keeps challenging himself to make the smallest origami crane he can and it's getting kind of ridiculous @davidkawai pic.twitter.com/IgiItjeEwk — Alison Mah (@alisonmah) 2 июня 2017 г.

Дэвид очень любит своих журавлей и складывает их из всего, что попадётся под руку — квитанций, чеков или салфеток в ресторане. Однако мастером оригами парень себя не считает, ведь он так и не освоил более сложные фигуры.

Публикация от David Kawai (@teenytinyorigami) Июн 11 2017 в 8:48 PDT

Есть истинные мастера оригами, и я не считаю себя одним из них! Но это медитативное, расслабляющее и удовлетворящиее занятие Дэвид Кавай