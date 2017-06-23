98-летняя бабушка сходила на мужской стриптиз, исполнив мечту всей своей жизни

Мечта всей жизни 98-летней бабули исполнилась, когда сотрудники дома престарелых, в котором она живёт, привели её на мужской стриптиз. Персонал стриптиз-клуба, в котором появилась старушка, был немало удивлён, узнав, что она давно мечтала о том, чтобы кокетливо строить глазки обнажённым накачанным парням.

О своём необычном желании пожилая вдова Бетти Райт рассказала управляющему дома престарелых в Эссексе Райану Морнингу. Тот поинтересовался у милой старушки, что бы она хотела больше всего сделать.

Мы спрашивали всех об их желаниях, и, честно говоря, я был несколько удивлён, услышав такое необычное желание Райан Морнинг

Посоветовавшись с семьёй Райт, управляющий организовал старушке поездку в клуб, в котором выступала всемирно известная труппа стриптизёров Dreamboys. Туда бабуля поехала не одна, а вместе со своей дочерью Терри Райт и опекуном Таней Джонс.

Старушка призналась, что здорово провела время, несмотря на то что незадолго до поездки сломала бедро. Бетти и две её спутницы посмотрели шоу целиком: танцоры исполнили номер в стиле Дикого Запада. Сразу же после представления бабуля позвонила Морнингу, чтобы поделиться впечатлениями.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 23 2017 в 5:38 PDT

Она сказала, что мальчики были полностью голые, но ей понравилось. Она уникальная дамочка Райан Морнинг

Желание Бетти было исполнено в рамках благотворительной кампании Sparkle, которая воплощает в жизнь мечты жильцов домов престарелых. Старушка, несмотря на развивающееся старческое слабоумие, стала настоящей перчинкой в своём окружении. В прошлом году она прославилась, вывесив сушиться свои кружевные трусы в здании напротив школы.