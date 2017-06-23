98-летняя бабушка сходила на мужской стриптиз, исполнив мечту всей своей жизни

О своём необычном желании пожилая вдова Бетти Райт рассказала управляющему дома престарелых в Эссексе Райану Морнингу. Тот поинтересовался у милой старушки, что бы она хотела больше всего сделать.
Мы спрашивали всех об их желаниях, и, честно говоря, я был несколько удивлён, услышав такое необычное желание
Райан Морнинг
Посоветовавшись с семьёй Райт, управляющий организовал старушке поездку в клуб, в котором выступала всемирно известная труппа стриптизёров Dreamboys. Туда бабуля поехала не одна, а вместе со своей дочерью Терри Райт и опекуном Таней Джонс.
Старушка призналась, что здорово провела время, несмотря на то что незадолго до поездки сломала бедро. Бетти и две её спутницы посмотрели шоу целиком: танцоры исполнили номер в стиле Дикого Запада. Сразу же после представления бабуля позвонила Морнингу, чтобы поделиться впечатлениями.
Она сказала, что мальчики были полностью голые, но ей понравилось. Она уникальная дамочка
Райан Морнинг
Желание Бетти было исполнено в рамках благотворительной кампании Sparkle, которая воплощает в жизнь мечты жильцов домов престарелых. Старушка, несмотря на развивающееся старческое слабоумие, стала настоящей перчинкой в своём окружении. В прошлом году она прославилась, вывесив сушиться свои кружевные трусы в здании напротив школы.
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