Памела Андерсон променяла Джулиана Ассанжа на футболиста "Севильи"

Компанию во французском ресторане La Maison 49-летней актрисе и фотомодели составил 31-летний защитник испанской "Севильи" и сборной Франции Адиль Рами.

Папарацци удалось заснять актрису и футболиста в компании друзей после ужина в одном из ресторанов Ниццы.

Выйдя из заведения, пара держалась на небольшом расстоянии друг от друга. Однако официального подтверждения романтических отношений пока не было.

Стоит отметить, что в течение трёх лет Памеле приписывали роман с основателем сайта правительственных утечек WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Укрывшегося в лондонском Посольстве Эквадора после обвинения в изнасиловании двух шведок Ассанжа американская актриса регулярно навещала, приносила ему продукты и даже писала эротические стихи.

31-летний Рами — футболист. Прошлый сезон он отыграл за "Севилью", ранее выступал за "Милан" и "Валенсию". Также является защитником сборной Франции. Также у Рами есть ребёнок от модели Сидони Бьемон.