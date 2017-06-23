Запретное аниме стимулирует китайских подростков вышивать на коже рук

Китайские СМИ начали массово предупреждать родителей о том, что им следует более внимательно следить за увлечениями своего ребёнка. Дело в том, что Китай накрыл новый интернет-тренд — вышивка на коже.

Последние несколько недель пользователи Сети массово публикуют фотографии, на которых запечатлено, как они вышивают на собственной коже. По основной версии, такой тренд появился благодаря скандальному японскому мультфильму Tokyo Ghoul ("Токийский гуль"/"Токийский вурдалак"). Один из персонажей этого аниме постоянно покрывает свою кожу стежками нитки. Из-за недвусмысленного контента аниме и мангу запретили на территории Японии.

Медики предупреждают, что такая "игра" может быть очень опасна, поскольку иголка может занести инфекцию в кровь и привести к сепсису. Несмотря на это, подобная вышивка активно распространяется в соцсетях. Молодые люди публикуют свои творения из цветных нитей, пытаясь перещеголять других своих фантазией.

Находятся и те, кто считает это увлечение отвратительным. Среди комментариев к таким фотографиям нередко можно увидеть слова "сумасшедшие", "больные" или "самоубийцы". Некоторые даже предполагают, что это некий ответ суицидальной игре "Синий кит", которая вышла в топы запросов в китайских поисковиках.

Сторонники культа не ограничиваются поверхностью ладоней, а используют любые участки тела, где можно безболезненно проткнуть верхние слои кожи. В Сети можно найти немало фотографий со стежками на пальцах, стопах и даже губах.

Новый тренд вызывает волнение не только у родителей, но и у властей. Они считают, что это связано с популяризацией "Синего кита" и пытаются пресечь любые попытки его распространения. Один подросток в связи с этим уже был арестован по обвинению в экстремизме.