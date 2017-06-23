Горилла стала звездой зоопарка Далласа благодаря зажигательному танцу в бассейне

Горилла Зола из зоопарка Далласа, штат Техас, стала местной звездой благодаря удивительному танцевальному дарованию. Её танец в детском бассейне выглядит так ритмично и зажигательно, что многим людям стоило бы у неё поучиться. Только на "Ютубе" видео с её участием посмотрели больше 60 тысяч раз.

Мы попробовали угадать, какая музыка звучит в голове танцующей гориллы, и вот, что у нас получилось.

А может быть, всё не столь радужно...

Предлагайте свои варианты и кидайте ссылки в комментарии. Лучшие мы добавим к нашей подборке.