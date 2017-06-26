"Я хочу стать твоим папой, ты согласна?"

Грант и Кассандра познакомились в "Фейсбуке" семь месяцев назад. Уже тогда молодой человек знал, что у Кассандры есть пятилетняя дочь Адрианна.
Спустя семь месяцев Грант решился на серьёзный шаг не только сделать предложение руки и сердца своей девушке, но и стать законным отцом пятилетней малышки.
Чтобы девушка ничего не заподозрила, молодой человек пригласил её вместе с дочкой позавтракать в кафе. Затем они отправились гулять по заповеднику "Ричи-вудс".
Пройдя около мили, они дошли до деревянного моста, который проходил посередине леса. Там-то Грант и собирался устроить сюрприз для своих любимых.
Сначала он попросил руки и сердца у Кассандры, а затем опустился на одно колено и сделал предложение её дочери.
Могу ли я стать твоим папой и любить и защищать вас с мамой всю оставшуюся жизнь?
Грант Триббетт
Девушка не смогла сдержать слёз от неожиданного предложения своего парня. Во время предложения молодой человек подарил Кассандре кольцо, а малышке в качестве символа семьи и любви — ожерелье, которое "она сможет носить как кусочек сердца" Гранта.
Наконец-то у меня будет полная семья. Я наконец-то получу папу!
Адрианна
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