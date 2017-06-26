"Я хочу стать твоим папой, ты согласна?"

В Индиане, США, во время прогулки по заповеднику 29-летний Грант Триббетт решил устроить трогательный сюрприз своей девушке 26-летней Кассандре Решар и её дочке Адрианне.

Грант и Кассандра познакомились в "Фейсбуке" семь месяцев назад. Уже тогда молодой человек знал, что у Кассандры есть пятилетняя дочь Адрианна.

Спустя семь месяцев Грант решился на серьёзный шаг не только сделать предложение руки и сердца своей девушке, но и стать законным отцом пятилетней малышки.

Чтобы девушка ничего не заподозрила, молодой человек пригласил её вместе с дочкой позавтракать в кафе. Затем они отправились гулять по заповеднику "Ричи-вудс".

Пройдя около мили, они дошли до деревянного моста, который проходил посередине леса. Там-то Грант и собирался устроить сюрприз для своих любимых.

Сначала он попросил руки и сердца у Кассандры, а затем опустился на одно колено и сделал предложение её дочери.

Могу ли я стать твоим папой и любить и защищать вас с мамой всю оставшуюся жизнь? Грант Триббетт

Девушка не смогла сдержать слёз от неожиданного предложения своего парня. Во время предложения молодой человек подарил Кассандре кольцо, а малышке в качестве символа семьи и любви — ожерелье, которое "она сможет носить как кусочек сердца" Гранта.