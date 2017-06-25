Секс-фото, которые парни присылают модели, она пересылает мамам этих же парней

Модель нижнего белья устала от того, что мужчины в соцсетях постоянно отправляют ей фотографии своих гениталий. Чтобы отомстить докучливым ловеласам, она стала отправлять интимные фото, которые они ей присылали, их собственным матерям.

Ребекка Макгрегор из Шотландии утверждает, что в среднем каждый день получает по три фотографии гениталий от разных мужчин. Среди возможных причин 21-летняя модель нижнего белья указывает, что, возможно, из-за её профессии у парней складывается неверное впечатление о ней.

Последней каплей стала особо непристойная фотография, на которой запечатлён торс молодого человека и его оголённый пенис, который, по мнению девушки, был "соломинкой, сломавшей спину верблюда". Ребекка разозлилась, нашла его маму в соцсетях и написала ей: "Мне кажется, вам следует поговорить со своим сыном о том, как следует общаться с девушками. Посмотрите прикреплённые фото".

Я считаю такие фото неуважением к себе, и из-за этого мне очень некомфортно Ребекка Макгрегор

Девушка признаётся, что она немного старомодна и не может просто посмеяться над этим, как остальные её сверстницы. Ей также непонятен стиль общения, при котором молодые люди отправляют свои обнажённые фотографии, а после этого сразу же ложатся в постель с малознакомой девушкой.

Сначала Ребекка думала о том, чтобы пожаловаться на подобных нахалов полиции, но в соцсетях такое поведение считается обычным. Она избрала свою тактику поведения, чтобы проучить и опозорить распутных парней. Ребекка подчёркивает, что некоторым из них по 13–14 лет.