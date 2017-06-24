Домохозяйка из Британии выиграла £1,3 млн в онлайн-игре, поставив 25 пенсов

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Домохозяйка из Британии выиграла £1,3 млн в онлайн-игре, поставив 25 пенсов

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Фото: © instagram.com/nebesnyphoenix

47-летняя жительница Великобритании Анджела Нью выиграла 1,3 миллиона фунтов стерлингов в своей любимой онлайн-игре. Удивительно, но на кон Анджела поставила всего 25 пенсов. Теперь счастливая мама двоих детей планирует досрочно погасить ипотеку и немного отдохнуть.

Анджела Сью зашла в свою любимую онлайн-игру по мотивам фильма "Гладиатор" рано утром, когда её дети и муж крепко спали. Увидев сумму выигрыша, женщина испытала шок — ей и в голову не могло прийти, что её маленькая ставка так сыграет.

Я увидела количество денег и почувствовала, что я во сне. Мне просто стало плохо, и я не знала, что делать

Анджела Нью

Публикация от @nebesnyphoenix

Анджела сразу разбудила мужа Майкла и рассказала ему о выигрыше. Теперь пара планирует выплатить все кредиты, погасить ипотеку и немного отдохнуть.

Мы очень рады за Анджелу и её семью. Это доказывает, что даже небольшие ставки могут позволить вам выиграть огромные деньги

Аллан Тернер, руководитель отдела маркетинга в BGO

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