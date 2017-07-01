15 идей для тех, кто не хочет, чтобы после смерти его просто закопали

Нам всем рано или поздно придётся отойти в мир иной, поэтому лучше заранее выбрать способ погребения. Или вообще отказаться от него в пользу более креативных вариантов, представленных в этой подборке.

После смерти вас можно сжечь, а из праха изготовить алмаз, который станет отличным памятным сувениром для ваших родных и близких ПРУФ Ферма тел — место, где изучают процессы разложения трупов в различных условиях, и вы можете внести в это дело посильный вклад ПРУФ Всего за $1500 вы можете заказать погребальный костюм со спорами особых грибов, которые в два счёта превратят ваш труп в компост ПРУФ А как насчёт того, чтобы превратиться в дерево, выращенное из урны с вашим прахом? ПРУФ Ещё один вариант вечной жизни — после кремации стать частью кораллового рифа на дне океана ПРУФ А в Великобритании и Швеции энергию, полученную при сжигании мертвецов, используют для электроснабжения ПРУФ Другая альтернатива — завещать своё тело для практических занятий студентов-медиков ПРУФ Дальнейшее развитие предыдущей идеи — стать экспонатом Музея ужасов Гунтера фон Хагенса в виде пластиковой мумии ПРУФ Кстати, вы никогда не задумывались о том, что прах и порох — идеальное сочетание для фейерверка? ПРУФ Если при жизни вы были меломаном, за $3800 компания And Vinyly готова спрессовать ваш тлен в пластинку с любимой музыкой ПРУФ Более доступная альтернатива алмазу — стеклянные украшения из пепла усопшего ПРУФ На полёт в космос после смерти дают большую скидку, так что поторопитесь зарезервировать билетик для своих останков ПРУФ Если вам кажется, что обычная урна с прахом — это слишком банально, закажите её в виде супергероя с вашим лицом ПРУФ Вознестись на небеса после смерти можно в буквальном смысле — с помощью воздушного шара, который доставит ваш прах в стратосферу ПРУФ А если вы желаете бессмертия — добро пожаловать в криокамеру, где ваше тело будет храниться до тех пор, пока его не смогут оживить ПРУФ