15 идей для тех, кто не хочет, чтобы после смерти его просто закопали

После смерти вас можно сжечь, а из праха изготовить алмаз, который станет отличным памятным сувениром для ваших родных и близких
Ферма тел — место, где изучают процессы разложения трупов в различных условиях, и вы можете внести в это дело посильный вклад
Всего за $1500 вы можете заказать погребальный костюм со спорами особых грибов, которые в два счёта превратят ваш труп в компост
А как насчёт того, чтобы превратиться в дерево, выращенное из урны с вашим прахом?
Ещё один вариант вечной жизни — после кремации стать частью кораллового рифа на дне океана
А в Великобритании и Швеции энергию, полученную при сжигании мертвецов, используют для электроснабжения
Другая альтернатива — завещать своё тело для практических занятий студентов-медиков
Дальнейшее развитие предыдущей идеи — стать экспонатом Музея ужасов Гунтера фон Хагенса в виде пластиковой мумии
Кстати, вы никогда не задумывались о том, что прах и порох — идеальное сочетание для фейерверка?
Если при жизни вы были меломаном, за $3800 компания And Vinyly готова спрессовать ваш тлен в пластинку с любимой музыкой
Более доступная альтернатива алмазу — стеклянные украшения из пепла усопшего
На полёт в космос после смерти дают большую скидку, так что поторопитесь зарезервировать билетик для своих останков
Если вам кажется, что обычная урна с прахом — это слишком банально, закажите её в виде супергероя с вашим лицом
Вознестись на небеса после смерти можно в буквальном смысле — с помощью воздушного шара, который доставит ваш прах в стратосферу
А если вы желаете бессмертия — добро пожаловать в криокамеру, где ваше тело будет храниться до тех пор, пока его не смогут оживить
- Популярные
- По времени