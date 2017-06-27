Учёные наладили производство водорослей, которыми вы будете заправлять машину

Американская компания Synthetic Genomics разработала новый способ производства биотоплива из рекомбинантных водорослей
Учёные добились успеха в исследовании нанохлоропсиса — зелёной водоросли с высоким энергетическим потенциалом
Если ограничить поступление к нанохлоропсису питательных веществ, он начинает запасать энергию в виде жиров, но перестаёт расти
Учёные получили доступ к геному нанохлоропсиса, чтобы разрешить это противоречие
Специалисты нашли ген, отвечающий за потребление клетками водоросли азота, и запрограммировали его на "полуголодный режим"
Теперь нанохлоропсис производит достаточное количество жиров, не испытывая критической нехватки питания
В перспективе учёные смогут переключать "режимы" водоросли, чтобы получать энергию и поддерживать рост культуры одновременно
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