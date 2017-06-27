Учёные наладили производство водорослей, которыми вы будете заправлять машину

Читайте также

Учёные наладили производство водорослей, которыми вы будете заправлять машину

2
Сотрудники американской компании Synthetic Genomics научились управлять процессами, происходящими в нанохлоропсисе — зелёной водоросли, на которую возлагают большие надежды производители биотоплива. Раньше эта культура не могла одновременно запасать энергию и расти, что ограничивало её практическое применение. Учёным удалось перепрограммировать геном водоросли, и теперь перед нанохлоропсисом открываются новые перспективы.

Американская компания Synthetic Genomics разработала новый способ производства биотоплива из рекомбинантных водорослей

Учёные добились успеха в исследовании нанохлоропсиса — зелёной водоросли с высоким энергетическим потенциалом

Если ограничить поступление к нанохлоропсису питательных веществ, он начинает запасать энергию в виде жиров, но перестаёт расти

Учёные получили доступ к геному нанохлоропсиса, чтобы разрешить это противоречие

Специалисты нашли ген, отвечающий за потребление клетками водоросли азота, и запрограммировали его на "полуголодный режим"

Теперь нанохлоропсис производит достаточное количество жиров, не испытывая критической нехватки питания

В перспективе учёные смогут переключать "режимы" водоросли, чтобы получать энергию и поддерживать рост культуры одновременно

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!