Учёные наладили производство водорослей, которыми вы будете заправлять машину

Сотрудники американской компании Synthetic Genomics научились управлять процессами, происходящими в нанохлоропсисе — зелёной водоросли, на которую возлагают большие надежды производители биотоплива. Раньше эта культура не могла одновременно запасать энергию и расти, что ограничивало её практическое применение. Учёным удалось перепрограммировать геном водоросли, и теперь перед нанохлоропсисом открываются новые перспективы.

Американская компания Synthetic Genomics разработала новый способ производства биотоплива из рекомбинантных водорослей Учёные добились успеха в исследовании нанохлоропсиса — зелёной водоросли с высоким энергетическим потенциалом Если ограничить поступление к нанохлоропсису питательных веществ, он начинает запасать энергию в виде жиров, но перестаёт расти Учёные получили доступ к геному нанохлоропсиса, чтобы разрешить это противоречие Специалисты нашли ген, отвечающий за потребление клетками водоросли азота, и запрограммировали его на "полуголодный режим" Теперь нанохлоропсис производит достаточное количество жиров, не испытывая критической нехватки питания В перспективе учёные смогут переключать "режимы" водоросли, чтобы получать энергию и поддерживать рост культуры одновременно