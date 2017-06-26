Гроздья гнева. Китайские резиновые шлёпки в ЦУМе выставили за 15 тыс. рублей

Каждый раз, когда пользователи Сети видят бесполезный и очень неэстетичный предмет одежды или аксессуар за баснословную сумму, они приходят в ярость. Что ж, этот момент снова настал. Представляем вашему вниманию резиновые шлёпанцы за 15 тысяч рублей.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 12:23 PDT

Несложно догадаться, что данный предмет обуви продаётся в ЦУМе, хотя выглядит он так, словно его привезли из другой торговой точки Москвы — рынка "Садовод". На вид сложно определить, что придало обычным шлёпкам из Китая такую ценность. Возможно, камни, которые использовались при украшении сей чудесной обуви, настоящие — редчайшие изумруды и жемчуг, но, скорее всего, огромную сумму составила наценка за бренд.

На ценнике указано, что шлёпанцы произведены компанией Tory Burch — бренд класса люкс, созданный американской домохозяйкой, бывшей женой миллиардера Кристофера Бёрча. Модный дом выпускает не только обувь, но и одежду, и прочие аксессуары, которые явно придутся не по карману простому обывателю. Босоножки за 20 тысяч рублей, сумки за 35 тысяч и купальники за 15 тысяч — такой ценовой ряд представлен на официальном сайте компании. Единственное отличие — все они не выглядят так, словно были куплены на рынке.