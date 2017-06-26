К дому женщины, которая увидела на лепёшке лицо Иисуса, выстроилась очередь

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К дому женщины, которая увидела на лепёшке лицо Иисуса, выстроилась очередь

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Фото © Matt Roper

Во время ужина домохозяйка Айрис Кастелланос заметила появление на лепёшке образа Иисуса Христа. Узнав о произошедшем чуде, к дому женщины начали стекаться паломники.

Айрис Суяпа Касерес Кастелланос из Данли, Гондурас, рассказала, что собиралась готовить традиционное блюдо из тортильи вместе со своей племянницей. Но, открыв пакет с лепёшками, девочка обнаружила на одной из них изображение Христа.

Она закричала и сразу же отдала пакет мне. Я сравнила образ Иисуса из Библии с тем, что было изображено на лепёшке. Образы похожи

Айрис Кастелланос

Чтобы стать свидетелями произошедшего чуда, паломники начали стекаться в дом к Айрис Кастелланос со всей страны.

Она считает появление образа Христа на лепёшке призывом Бога к молодёжи.

Он хочет, чтобы люди пришли к Христу. Я чувствую себя избранной

Айрис Кастелланос

Кастелланос поместила тортилью в стеклянный стакан, поставив её на одну полку с иконами и другими религиозными предметами. Женщина намерена сохранить "благословенную" тортилью у себя дома, так как считает это благословением для всей своей семьи.

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