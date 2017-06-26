Массовый забег с быками показал, что этот парень родился в трёх рубашках (видео)

Гифка, на которой парень убегает от стада быков, стала одной из самых популярных в Сети за последние два дня. Она наглядно показывает, что такое феноменальное везение, которое в прямом смысле слова спасает жизнь.

В Испании многие праздники сопровождаются народной традицией под названием энсьерро — по улицам города пускают быков, а смельчаки должны от них убежать. В этом опасном для жизни состязании с разъярёнными животными по большей части участвуют молодые мужчины, которые не прочь почувствовать вкус адреналина.

esse ai ta que nao passa nem mosca pic.twitter.com/xIGUaDEohk — Gifs (@giphz) 25 июня 2017 г.

Главным героем этого вирусного видео стал молодой смельчак, которого едва не растоптали и не насадили на рога сразу несколько быков. К счастью, на выручку парню пришла невероятная удача или его ангел-хранитель, в существование которого легко можно поверить, став очевидцем этой сцены.

Сначала бык, который вот-вот должен был атаковать парня, врезается в стену, но его настигает сразу несколько других быков. Он ловко лавирует между животными, но в конце концов падает на асфальт, обрекая себя на погибель. Внезапно на быка, который приготовился атаковать молодого человека, нападает его сородич, и парню удаётся спрятаться за оградой.