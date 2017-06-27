Какие прогнозы из "Особого мнения" сбылись: 6 попаданий в точку

Беспилотные автомобили
Конечно, в кино беспилотные автомобили выглядят футуристичнее, чем в реальной жизни. Но главное, что они вообще существуют.
Персонализированные объявления
Рекламные щиты пока не научились подстраиваться под наши запросы, но вот реклама в Интернете уже давно таргетирована. Возможно, скоро она научится преследовать нас и на улицах.
Умный дом с голосовым управлением
Окей, Google, голосовым управлением сегодня никого не удивить. Уже сейчас голосовые команды позволяют включать музыку и свет, регулировать температуру или блокировать двери дома.
Распознавание лиц и сетчатки глаза
ФБР начало создавать единую систему, опознающую людей по отпечаткам пальцев, рисунку сетчатки или лицам, ещё в 2011 году. На сегодняшний день в этой базе больше 400 миллионов лиц.
Управление техникой с помощью жестов
Сегодня даже бесплатные онлайн-игры научились улавливать движения игрока перед веб-камерой. Управлять компьютером, размахивая руками? Что может быть проще!
Предиктивная полиция
Вы задумались: "А не ограбить ли мне банк?", и в вашу дверь постучали? Это становится возможным благодаря системам искусственного интеллекта. Нейросеть подскажет полицейским, стоит ли обратить пристальное внимание на ваше подозрительное поведение.
- Популярные
- По времени