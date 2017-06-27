Какие прогнозы из "Особого мнения" сбылись: 6 попаданий в точку

Научная фантастика часто предсказывает будущее, и это уже никого не удивляет. Но много ли предсказаний может сбыться всего за 15 лет? Оказывается, немало: Лайф насчитал шесть современных технических изобретений, предсказанных в фильме 2002 года "Особое мнение".

Беспилотные автомобили

Конечно, в кино беспилотные автомобили выглядят футуристичнее, чем в реальной жизни. Но главное, что они вообще существуют.

Персонализированные объявления

Рекламные щиты пока не научились подстраиваться под наши запросы, но вот реклама в Интернете уже давно таргетирована. Возможно, скоро она научится преследовать нас и на улицах.

Умный дом с голосовым управлением

Окей, Google, голосовым управлением сегодня никого не удивить. Уже сейчас голосовые команды позволяют включать музыку и свет, регулировать температуру или блокировать двери дома.

Распознавание лиц и сетчатки глаза

ФБР начало создавать единую систему, опознающую людей по отпечаткам пальцев, рисунку сетчатки или лицам, ещё в 2011 году. На сегодняшний день в этой базе больше 400 миллионов лиц.

Управление техникой с помощью жестов

Сегодня даже бесплатные онлайн-игры научились улавливать движения игрока перед веб-камерой. Управлять компьютером, размахивая руками? Что может быть проще!

Предиктивная полиция

Вы задумались: "А не ограбить ли мне банк?", и в вашу дверь постучали? Это становится возможным благодаря системам искусственного интеллекта. Нейросеть подскажет полицейским, стоит ли обратить пристальное внимание на ваше подозрительное поведение.