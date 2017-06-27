16 способов распознать банкомат, который вас обворует

Люди, желающие снять денежные средства в банкоматах, всё чаще становятся жертвами современных мошенников. Они способны похитить деньги с помощью хитрого приспособления под названием скиммер, который списывает информацию о вашей карте, пока вы проводите денежную операцию. Приводим 16 способов распознания банкомата на предмет скимминга.

1. Иногда просто качнуть банкомат бывает недостаточно 2. А вот шевелить устройство для чтения карты нужно всегда 3. Разъём для наушников должен стоять ровно 4. А это что ещё за серая коробка... 5. Чтобы узнать ПИН-код, мошенники устанавливают камеру или накладную клавиатуру 6. Трещины под слотом для приёма 7. Накладные клавиатуры записывают последовательность нажимаемых клавиш 8. Слот для карты должен быть единым 9. Установка пинхол-камеры 10. Выступающая панель под экраном свидетельствует о наличии скрытой камеры. Зелёный слот в мониторе сканирует вашу кредитную карту 11. Устройство для хранения денежных средств должно быть уже 12. Изменение цвета кнопки "Очистить"(у конкретного банкомата раньше была кнопка чёрного цвета) 13. Скиммер передаёт краденые деньги через текстовые сообщения 14. Картридер и камера, прикреплённые к панели экрана 15. Блокиратор (ливанская петля) препятствует возврату карты из банкомата 16. Скиммер