Индийский фотограф воссоздаёт чудесные места, которые увидел во сне

Ватсал Катария зарабатывает созданием рекламных плакатов для автомобильных компаний, а для души создаёт миры из своих снов.
Ватсал утверждает, что для своего личного проекта использовал только самые простые, базовые материалы.
Я видел эти места в своих снах, и было немного сложно превратить моё воображение в реальность, но весь процесс оказался забавным и восхитительным
Ватсал Катария
Свои работы Ватсал выкладывает на личном сайте и на странице в "Инстаграме", где уже почти девять тысяч подписчиков.
А ещё Ватсал Катария увлекается созданием реально существующих объектов в миниатюре. Его работы вы также можете посмотреть в подборке от Лайфа.
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