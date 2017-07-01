Индийский фотограф воссоздаёт чудесные места, которые увидел во сне

Читайте также

Индийский фотограф воссоздаёт чудесные места, которые увидел во сне

2

Фото: © Flickr/G.iulina

Индийский фотограф и стендовый моделист Ватсал Катария создаёт фотографии прекрасных мест, которые он посетил во сне. На создание шести реалистичных моделей у Ватсала ушло около двух месяцев, и результат его труда действительно впечатляет.

Ватсал Катария зарабатывает созданием рекламных плакатов для автомобильных компаний, а для души создаёт миры из своих снов.

Ватсал утверждает, что для своего личного проекта использовал только самые простые, базовые материалы.

Я видел эти места в своих снах, и было немного сложно превратить моё воображение в реальность, но весь процесс оказался забавным и восхитительным

Ватсал Катария

Свои работы Ватсал выкладывает на личном сайте и на странице в "Инстаграме", где уже почти девять тысяч подписчиков.

А ещё Ватсал Катария увлекается созданием реально существующих объектов в миниатюре. Его работы вы также можете посмотреть в подборке от Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!