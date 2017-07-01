Индийский фотограф воссоздаёт чудесные места, которые увидел во сне

Индийский фотограф и стендовый моделист Ватсал Катария создаёт фотографии прекрасных мест, которые он посетил во сне. На создание шести реалистичных моделей у Ватсала ушло около двух месяцев, и результат его труда действительно впечатляет.

Публикация от VATSAL KATARIA (@vatkatphotography) Май 20 2017 в 2:12 PDT

Публикация от VATSAL KATARIA (@vatkatphotography) Май 19 2017 в 12:31 PDT

Ватсал Катария зарабатывает созданием рекламных плакатов для автомобильных компаний, а для души создаёт миры из своих снов.

Публикация от VATSAL KATARIA (@vatkatphotography) Май 25 2017 в 12:07 PDT

Публикация от VATSAL KATARIA (@vatkatphotography) Май 26 2017 в 1:36 PDT

Ватсал утверждает, что для своего личного проекта использовал только самые простые, базовые материалы.

Я видел эти места в своих снах, и было немного сложно превратить моё воображение в реальность, но весь процесс оказался забавным и восхитительным Ватсал Катария

Публикация от VATSAL KATARIA (@vatkatphotography) Май 27 2017 в 3:03 PDT

Публикация от VATSAL KATARIA (@vatkatphotography) Май 28 2017 в 1:17 PDT

Свои работы Ватсал выкладывает на личном сайте и на странице в "Инстаграме", где уже почти девять тысяч подписчиков.

Публикация от VATSAL KATARIA (@vatkatphotography) Май 29 2017 в 11:06 PDT

А ещё Ватсал Катария увлекается созданием реально существующих объектов в миниатюре. Его работы вы также можете посмотреть в подборке от Лайфа.