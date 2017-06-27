Сорян, я Мара Багдасарян. Что ещё должна сделать эта девушка, чтобы её закрыли

Мару Багдасарян задержали в Москве. Известно, что причиной стал прогул общественных работ, к которым её приговорили с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства за использование поддельного больничного. Буквально все уже устали от судебных разбирательств над Багдасарян, но девушка не сдаётся и нарушает вновь и вновь. Лайф предлагает посмотреть, как гонщица провоцирует общественность своим поведением.

Кажется, что после бесконечных судебных разбирательств Мара Багдасарян должна была хоть немного изменить своё поведение, но не тут-то было. Девушка продолжает вести привычный для неё образ жизни, катаясь на дорогих авто. И это несмотря на то, что в марте её пожизненно лишили водительских прав.

Для самой гонщицы пожизненное лишение прав не стало трагедией: в "Инстаграме" Мара выложила фотографию уже новенького водительского удостоверения, подписав снимок: "Как-то так". В комментариях девушка уточнила, что это всё "очередное шоу" и что лишили её прав всего на две недели.

Судя по всему, после многочисленных судов Мара ни капельки не раскаивается: кушает девушка исключительно в дорогих ресторанах, выставляет себя жертвой системы, ну а журналисты нагло врут о ней.

Так гонщица празднует "освобождение из тюрьмы". А вы думали, что она сидит дома и переживает за свою судьбу?

A post shared by @049mara on Jan 1, 2017 at 9:44am PST

А на этой фотографии Багдасарян за рулём того самого "гелика", на котором она вместе с друзьями пыталась скрыться от полиции и транслировала погоню в "Перископе".

Зато за время судебных разбирательств Мара нашла себе нового друга в лице её адвоката, который с радостью одалживает девушке свою машину.

Отжала у адвоката тачку) A post shared by @049mara on Feb 4, 2017 at 6:19am PST

Кроме того, суд вдохновил юную особу на творчество: Мара пообещала своим подписчикам, что обязательно снимет клип по мотивам её "гонений".

В последнее время гонщица стала гораздо меньше выкладывать своих фотографий, поскольку устала от излишнего внимания к своей персоне. Икра ей в горло не лезет!