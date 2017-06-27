24-летний трансвестит стал звездой Snapchat, переодевшись в женщину ради шутки

Обычный складской работник, который как-то переоделся в женщину ради шутки, сейчас зарабатывает по 2 тысячи фунтов в неделю (примерно 150 тысяч рублей по нынешнему курсу), позируя перед веб-камерой и демонстрируя своё женское альтер-эго.

Каждый вечер после работы 24-летний Майк Тёрнер снимает свою рабочую униформу и переодевается в знойную соблазнительницу Тару Ли. В таком образе он проводит до шести часов, позируя перед зрителями по ту сторону веб-камеры в доме своей бабушки в графстве Уилтшир.

love my blue contacts pic.twitter.com/8aPQ2VrxnA — tara leigh (@taraEssex811) 7 июля 2016 г.

За такое "шоу" Майк берёт с каждого клиента до двухсот рублей за минуту. За эти деньги он готов повертеть любую секс-игрушку в руках по заказу зрителя. Почти все заработанные на этом занятии деньги парень тратит на экстравагантные наряды и парики Тары Ли. В его гардеробе уже накопились горы яркого белья, 60 платьев и 30 париков.

На перевоплощение Майк тратит около 20 минут. За это время он успевает приклеить ресницы, ногти и резиновую грудь, а также придумывает, в каком наряде он появится сегодня перед онлайн-аудиторией.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 7:04 PDT

В основном люди мне платят за то, чтобы я посидел и поговорил с ними, а переодевание — это так, бонус Майк Тёрнер

Когда Майк впервые переоделся в женщину, он очень нервничал, но результат и процесс ему весьма понравились. Он посмотрел на себя в зеркало и подумал "Ого, Бейонсе в моей комнате". Вскоре он создал профиль Тары Ли в Сети и начал получать целую кучу сообщений от поклонников. Майк, который на данный момент находится без пары и является геем, получает немало удовольствия от такого обилия мужского внимания.

Сначала Майк не зарабатывал на своём хобби, но после беседы с 40-летним мужчиной, который сказал, что он заслуживает большего и перевёл ему 300 фунтов на новую одежду, парень подумал, а почему бы не получить выгоду из такого большого количества внимания?

Сейчас у парня наладился стабильный поток клиентов, среди которых есть и женщины-транссексуалы, и геи, и натуралы, и женатые мужчины. Несмотря на откровенность своей деятельности, Майк никогда не занимался сексом и не записывал этот процесс на камеру ради денег.

Когда Майк признался в свой ориентации и дополнительном заработке друзьям и родственникам, они не осудили его, а поддержали. Даже отец сказал поступать так, как ему кажется нужным.