Муж ограбил банк, чтобы отдохнуть от жены в тюрьме, но попал под домашний арест

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Муж ограбил банк, чтобы отдохнуть от жены в тюрьме, но попал под домашний арест

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Фото: Социальные сети

Мужчина ждал полицейских в приёмной банка в Канзас-Сити и сразу же признался в ограблении.

Житель Канзас-Сити Джон Риппл настольно устал от своей жены, что решился на безумный поступок: мужчина специально ограбил банк, чтобы его посадили в тюрьму. Всё что угодно, лишь бы подальше от ненавистной женщины. Однако судья решил иначе, сообщает Lad Bible.

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В тот день Джон вошёл в банк и сказал кассиру: "У меня пистолет, давай деньги". Получив около $3 тыс., мужчина остался ждать полицейских в приёмной. И когда копы вошли, то прямо с порога он заявил: "Я тот, кого вы ищете".

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Как и следовало ожидать, Джон признал себя виновным в ограблении, его приговорили к 37 месяцам тюрьмы. Однако адвокаты всё равно просили о снисхождении в отношении обвиняемого. Судья согласился и смягчил приговор до шести месяцев домашнего ареста, а также трёх лет под наблюдением службы пробации и до 50 часов общественных работ.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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