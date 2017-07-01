11 очень странных сексуальных традиций современных аборигенов

Племя апаньекра-канела, Бразилия
Сексуальное образование мальчиков начинается в подростковом возрасте. Учатся они на практике с женщинами на 30 лет их старше
Кадр фильма "Храбрый воин"/ © Кинопоиск
Аборигены верят, что секс между молодыми, даже супругами, не может быть здоровым и полезным
Кадр фильма "Храбрый воин"/ © Кинопоиск
Если молодой мужчина переспит с ровесницей, вся деревня дразнит его и смеётся, а он покрывается позором
Кадр фильма "Храбрый воин"/ © Кинопоиск
Женщины вольны спать с кем угодно. Фаворита они могут выбрать на мужском конкурсе красоты
Кадр фильма "Храбрый воин"/ © Кинопоиск
Племя калунг, Папуа — Новая Гвинея
Женщины считают секс чем-то грязным. Мужчинам нельзя заниматься им до свадьбы, а после они могут даже убежать от жены
Фото © East News
В их языке нет слова "секс", есть только "секс со своим супругом"
Фото © East News
Ухаживания мужчины воспринимаются как изнасилование. Семья оскорблённой девушки держит парня в заложниках, пока он не женится
Фото © East News
Племя тау-тау вана, Индонезия
В этом племени царит гендерное равенство. Даже менструации должны идти у обоих полов
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Молодые люди проходят обряд посвящения, во время которого им разрезают гениталии и они истекают кровью
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Племя бером, Нигерия
Через несколько недель после вступления в брак жена может спать с другим мужчиной. Или двумя. Или тремя
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Любовники жены обязаны заниматься сексом с её мужем, а также дарить ему подарки
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