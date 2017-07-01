11 очень странных сексуальных традиций современных аборигенов

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11 очень странных сексуальных традиций современных аборигенов

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Фото © East News

Мы живём в современном обществе, которое, по нашему мнению, свободно от всяческих условностей и табу, особенно касающихся темы секса. Но это нам только кажется. Если сравнить наши интимные традиции с тем, как живут аборигены, то может показаться, что европейцы весьма ограничены в вопросах секса. Лайф собрал самые интересные обычаи из сексуальной жизни нескольких современных племён.

Племя апаньекра-канела, Бразилия

Сексуальное образование мальчиков начинается в подростковом возрасте. Учатся они на практике с женщинами на 30 лет их старше

Аборигены верят, что секс между молодыми, даже супругами, не может быть здоровым и полезным

Если молодой мужчина переспит с ровесницей, вся деревня дразнит его и смеётся, а он покрывается позором

Женщины вольны спать с кем угодно. Фаворита они могут выбрать на мужском конкурсе красоты

Племя калунг, Папуа — Новая Гвинея

Женщины считают секс чем-то грязным. Мужчинам нельзя заниматься им до свадьбы, а после они могут даже убежать от жены

В их языке нет слова "секс", есть только "секс со своим супругом"

Ухаживания мужчины воспринимаются как изнасилование. Семья оскорблённой девушки держит парня в заложниках, пока он не женится

Племя тау-тау вана, Индонезия

В этом племени царит гендерное равенство. Даже менструации должны идти у обоих полов

Молодые люди проходят обряд посвящения, во время которого им разрезают гениталии и они истекают кровью

Племя бером, Нигерия

Через несколько недель после вступления в брак жена может спать с другим мужчиной. Или двумя. Или тремя

Любовники жены обязаны заниматься сексом с её мужем, а также дарить ему подарки

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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