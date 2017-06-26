Впервые в истории женщина возглавила королевский караул Букингемского дворца

Канадский капитан скромно сказала, что она просто сосредоточилась на том, чтобы выполнять свою работу лучше всех.

Военнослужащая канадской армии 24-летняя Меган Куото стала первой в истории женщиной, возглавившей караул британской Королевской гвардии, которой поручено охранять Букингемский дворец в Лондоне. Капитан Куото командовала подразделением из 40 гвардейцев во время церемонии смены караула, сообщает Daily Mail.

Я просто сосредоточена на том, чтобы делать свою работу как можно лучше. Любой был бы в восторге, и я не исключение Меган Куото

В Канаде 24-летняя девушка командует батальоном полка легкой пехоты принцессы Патриции, который был приглашён в Великобританию, чтобы отметить 150-летие Канады в составе Британской империи.

В британской армии служит много женщин-офицеров, но до июля прошлого года им запрещалось занимать высокие должности в боевых частях. В Вооружённых силах Канады все ограничения по службе женщин сняты с 1989 года.