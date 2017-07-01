Пара оставляет детские ветряки по всему городу в память о потерянном ребёнке

Ирис и Брент Констант вместе со своими друзьями расставили маленькие ветряки по всему городку Роял-Танбридж-Уэллс в графстве Кент, чтобы почтить память их мертворождённой дочери Эверли.

Молодые люди рассказали о том, какое горе им пришлось пережить, когда их малютка родилась мёртвой. О ней они вспомнили очень трогательным образом: расставляя крошечные ветряные мельницы по всему городу. Идея распространилась очень далеко: ветряки были замечены в Истборне, на Тенерифе, парижском Диснейленде и даже в Австралии.

У меня двое сыновей, и новость о том, что у меня будет дочка, стала лучшей на свете Ирис Констант

В ночь, когда Ирис потеряла девочку, она была на 38-й неделе беременности и заснула спокойно, не ощущая приближения беды. Утром она проснулась и почувствовала, что в животе произошли изменения. Сначала она подумала, что малышка решила появиться на свет на две недели раньше положенного срока. Опасения возникли, когда Ирис захотела показать кому-то, как девочка толкается внутри неё, но никаких движений не было.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 8:44 PDT

Перепуганный отец сразу же бросился домой и отвёз жену в больницу. Врач сказал, что сердце их ребёнка перестало биться. Никто не мог сказать, почему так произошло, спустя два дня у женщины начались роды. Ирис была слишком напугана, чтобы посмотреть на своё мертвое дитя, но, едва бросив на неё взгляд, она сразу же влюбилась.

Она была прекрасной. И я думала лишь о том, какой бы красавицей она стала Ирис Констант

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 8:44 PDT

В знак того, что они потеряли свою принцессу, у родителей Эверли появилась идея, с помощью которой они могут отдать дань памяти своей дочке. Они установили маленькую ветряную мельницу и выложили фото в "Фейсбук", чтобы друзья могли присоединиться к их маленькой акции. Они не ожидали, что эта идея найдёт такой отклик среди людей всего мира.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 8:44 PDT

Эта акция помогла безутешным родителям связаться с парами, которые пережили то же самое. Они признались, что, утешая друг друга, они легче переносили душевные муки, которые легли на их плечи.