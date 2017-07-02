15 военнослужащих израильской армии, перед которыми хочется капитулировать

Как известно, срочную службу в вооружённых силах Израиля проходят даже девушки. Многим из них форма так идёт, что их селфи в соцсетях собирают тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. А они ведь ещё и в бикини фотографируются. Лайф выбрал 15 военнослужащих ЦАХАЛа, к которым вы бы с удовольствием попали в плен.