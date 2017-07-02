15 военнослужащих израильской армии, перед которыми хочется капитулировать

Как известно, срочную службу в вооружённых силах Израиля проходят даже девушки. Многим из них форма так идёт, что их селфи в соцсетях собирают тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. А они ведь ещё и в бикини фотографируются. Лайф выбрал 15 военнослужащих ЦАХАЛа, к которым вы бы с удовольствием попали в плен.
Шахар Смаджа
Бар Рахлис
Меши Саадон
Таль Абутбуль
Офри Розен
Тегила Бахар
Эден Шмерлинг
Мааян Пери
Амит Ной
Полина Голдман
Ноа Мешика
Авиталь Коэн
Орпаз Сауни
Шагар Коэн
Лиор Турджеман
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