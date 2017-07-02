15 военнослужащих израильской армии, перед которыми хочется капитулировать

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15 военнослужащих израильской армии, перед которыми хочется капитулировать

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Как известно, срочную службу в вооружённых силах Израиля проходят даже девушки. Многим из них форма так идёт, что их селфи в соцсетях собирают тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. А они ведь ещё и в бикини фотографируются. Лайф выбрал 15 военнослужащих ЦАХАЛа, к которым вы бы с удовольствием попали в плен.

Шахар Смаджа

Бар Рахлис

Меши Саадон

Таль Абутбуль

Офри Розен

Тегила Бахар

Эден Шмерлинг

Мааян Пери

Амит Ной

Полина Голдман

Ноа Мешика

Авиталь Коэн

Орпаз Сауни

Шагар Коэн

Лиор Турджеман

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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