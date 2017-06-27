Эпичная битва за ящик водки в Казани попала на авторегистратор

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Эпичная битва за ящик водки в Казани попала на авторегистратор

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В Сети набирает популярность видео с авторегистратора, на кадрах которого в Казани разворачивается целая драма. Сначала в кадре появляется парень, который хочет помочь девушке разобраться с неполадками в её машине. Затем действие перемещается к грузовику возле супермаркета. Мужчина в чёрной одежде пытается украсть ящик водки, но его ловит водитель.

Ящик с алкоголем разбивается, но ловкачу удаётся сохранить одну бутылку, и он убегает прочь. Раздосадованный водитель берёт с земли тару и бросает её в сторону вора. Но попадает в машину с авторегистратором, пассажиры которой не слишком-то и удивляются.

Пользователи Сети засомневались в подлинности видеоролика. По мнению многих, странно, что от удара бутылки не было какого-либо звука и ни один из действующих лиц не ругнулся матом.

Какая драма, какая актёрская игра, неожиданный поворот сюжета!

Alterdino

Убегал красиво, гордо неся добычу. Уверен, он ещё "Вуп–вуп–вуп" приговаривал.

DeadFine

Постанова же. Вот доказательства:

1. Бабы не открывают капот и не смотрят в него. Это киноштамп.

2. Она тебе даст и мне даст, кольцо снять не забудь. Явно наигранно.

3. Крики грузчика на бича ещё более наигранные.

4. Не прозвучало никаких матов.

finibut

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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