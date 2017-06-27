Эпичная битва за ящик водки в Казани попала на авторегистратор

Ящик с алкоголем разбивается, но ловкачу удаётся сохранить одну бутылку, и он убегает прочь. Раздосадованный водитель берёт с земли тару и бросает её в сторону вора. Но попадает в машину с авторегистратором, пассажиры которой не слишком-то и удивляются.
Пользователи Сети засомневались в подлинности видеоролика. По мнению многих, странно, что от удара бутылки не было какого-либо звука и ни один из действующих лиц не ругнулся матом.
Какая драма, какая актёрская игра, неожиданный поворот сюжета!
Alterdino
Убегал красиво, гордо неся добычу. Уверен, он ещё "Вуп–вуп–вуп" приговаривал.
DeadFine
Постанова же. Вот доказательства:
1. Бабы не открывают капот и не смотрят в него. Это киноштамп.
2. Она тебе даст и мне даст, кольцо снять не забудь. Явно наигранно.
3. Крики грузчика на бича ещё более наигранные.
4. Не прозвучало никаких матов.
finibut
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