Эпичная битва за ящик водки в Казани попала на авторегистратор

В Сети набирает популярность видео с авторегистратора, на кадрах которого в Казани разворачивается целая драма. Сначала в кадре появляется парень, который хочет помочь девушке разобраться с неполадками в её машине. Затем действие перемещается к грузовику возле супермаркета. Мужчина в чёрной одежде пытается украсть ящик водки, но его ловит водитель.

Ящик с алкоголем разбивается, но ловкачу удаётся сохранить одну бутылку, и он убегает прочь. Раздосадованный водитель берёт с земли тару и бросает её в сторону вора. Но попадает в машину с авторегистратором, пассажиры которой не слишком-то и удивляются.

Пользователи Сети засомневались в подлинности видеоролика. По мнению многих, странно, что от удара бутылки не было какого-либо звука и ни один из действующих лиц не ругнулся матом.

Какая драма, какая актёрская игра, неожиданный поворот сюжета! Alterdino

Убегал красиво, гордо неся добычу. Уверен, он ещё "Вуп–вуп–вуп" приговаривал. DeadFine