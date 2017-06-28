Корейские учёные доказали, что утиное кряканье для авто лучше, чем звук клаксона

Корейские учёные проводят исследования с участием более ста добровольцев, которые считают, что утиное кряканье гораздо приятнее для слуха, нежели сердитый автомобильный гудок.

Учёные пытаются найти такой звук для автомобильного гудка, который бы предупреждал об опасности, но не подвергал участников ситуации стрессу. Кряканье уток было выбрано после тестирования более ста добровольцев, которые пришли к выводу, что оно гораздо приятнее на слух, чем стандартный автомобильный клаксон.

Исследование было проведено в Университете Сунгсил в столице Южной Кореи Сеуле. Учёные решили пересмотреть свои взгляды на автомобильный гудок впервые с момента его появления в 1908 году. Знаменитый клаксон начала XX века был заменён на более современный, но с тех пор больше ничего не изменилось.

Однако все автомобильные гудки оказались слишком раздражающими для прохожих, и учёные решили изменить эту ситуацию. Они внесли некоторые коррективы в объём звука, его ритм и продолжительность звучания, а также добавили контроллер мощности.

Наш новый клаксон предупреждает об опасности, уменьшая стресс от ситуации и от сигнала

Добровольцам предлагалось прослушать различные потенциальные звуки и оценить их по нескольким параметрам, в том числе учитывая стресс и громкость. Учёные сопоставили все данные и выяснили, что самым благоприятным звуком для автомобильного гудка является утиное кряканье.