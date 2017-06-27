Сёстры нашли друг друга спустя 40 лет, работая в одной больнице

Женщины были разъединены ещё в детстве, когда одна из них осталась с отцом-алкоголиком, а другая — уехала с мамой.

Сестёр разъединили, когда они были ещё совсем маленькими. Дело в том, что их отец сильно пил, поэтому мама забрала Мэган Хьюз, оставив мужчине её сводную сестру Холли О'Брайен. Когда отец умер, пятилетняя Холли попала в детский дом в городе Пусане в Южной Корее, сообщает Feedster.

К счастью, оттуда Холли забрала американская пара, которая усыновила осиротевшую малышку в 1978 году, когда ей было девять лет. Девочке дали новое имя и увезли жить в штат Вирджиния.

Когда Холли выросла, она решила посвятить себя медицине и устроилась в больницу во Флориде. Там и произошла долгожданная встреча. Женщины не видели друг друга в течение 40 лет и узнали о родстве благодаря ДНК-тесту.