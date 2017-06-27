Всё самое интересное из жизни дерева за 365 дней уместилось в 2,5-минутном видео

Установленная в буковом лесу в горах Апеннин скрытая камера на протяжении года снимала жизнь одного и того же дерева. Из всего снятого материала биологи отобрали кадры, где что-то происходит, — получилось 2,5-минутное видео.

Итальянские биологи решили понаблюдать за жителями национального парка Абруццо, Лацио и Молизе в Италии. Так, удалось запечатлеть семейство бурых медведей, лис, кабанов, оленей, лосей, волков и других представителей животного мира.

Национальный парк считается одним из самых сохранившихся участков дикой природы центральной Италии. Его сотрудники надеются, что видео со скрытой камеры поможет парку обеспечить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк обладает старинными деревьями, которым более 500 лет. Именно здесь, в горах Апеннинах, находится один из самых больших и старых буковых лесов в Европе, который защищает огромное разнообразие дикой природы Италии.