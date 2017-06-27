Видео с дочкой, которая смешит маму после химиотерапии, собрало 33 тыс. ретвитов

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Видео с дочкой, которая смешит маму после химиотерапии, собрало 33 тыс. ретвитов

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Дочка рассмешила маму, одолжив ей свои волосы вместо тех, которая женщина потеряла после лечения.

Жительница Бразилии по имени Гейза выложила в "Твиттер" видео со своей мамой после сеанса химиотерапии, подписав: "Сегодня я играла с мамой и показывала, как она будет выглядеть после того, как отрастут её волосы, выпавшие из-за лечения". Ролик сразу же стал популярным и набрал более 33 33 тыс. репостов и около 75 тыс. лайков.

Семь месяцев назад у Мэриналвы диагностировали рак молочной железы. С тех пор её муж и дочка поставили себе задачу — смешить маму каждый день. Причём сейчас Гейза всё время проводит с Мэриналвой и ухаживает за ней, пока отец находится на работе.

Первые сеансы были самыми тяжёлыми. Мама всё время плакала, и мы изо всех сил старались её рассмешить

Гейза

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Когда девочка выложила в Сеть видео с их дурачеством, мама сначала разозлилась, но, увидев положительные комментарии, изменила своё отношение.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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