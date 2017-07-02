Популярному блогеру, критикующему уродливые дома, запретили использовать фото

Компания Zillow, занимающаяся недвижимостью, подала жалобу на популярный блог критика McMansion Hell. После этого его закрыли, а 23-летнему блогеру запретили пользоваться корпоративными фотографиями компании.

Блог McMansion Hell появился в 2016 году и рассказывал об инженерных и дизайнерских неудачах огромных и дорогих американских особняков. Его автор Кейт Вагнер закрыла блог в связи с жалобой компании Zillow.

Слоган блога: "Если вам нравится ненавидеть уродливые дома, которые стали повсеместно появляться, то вы пришли в правильное место".

McMansion Hell стал очень популярным в последние несколько месяцев благодаря острому языку автора, смеси сарказма, интернет-жаргона и эрудиции, а также наглядным примерам в виде реальных фотографий домов. В блоге даже существует отдельная рубрика для самых отвратительных, по мнению Кейт Вагнер, домов.

Упоминания о блоге встречались во многих авторитетных изданиях: Business Insider, The Independent и The Huffington Post. К несчастью для автора и её аудитории, влиятельный сайт по продаже недвижимости Zillow направил мисс Вагнер жалобу, согласно которой она ставит репутацию и успешность компании под угрозу, а также нарушает авторские права, используя фотографии с их сайта.

Somebody help me, Zillow is threatening to sue me pic.twitter.com/mEiQ7ddiqS — bad house tweeter (@mcmansionhell) 26 июня 2017 г.

Пресс-секретарь Zillow объяснила, что фотографии им поставляет множество источников со всей страны и, согласно договору, они не имеют права передавать их третьим лицам. Всё привело к тому, что 26 июня McMansion Hell закрыли, а его автор написала в "Твиттере", что она потеряла средства к существованию, ведь этот блог — это всё, что у неё было.

Пока Вагнер ищет адвоката, поклонники её блога возмутились его закрытию, ведь им нравилось читать не только критику богатых домов, но и интересные факты из истории архитектуры. В McMansion Hell рассказывалось о таких стилях, как постмодернизм, модерн, также там разбирались составные части зданий.

Пользователи Сети были возмущены письмом компании Zillow, а аргументы, которые в нём приводились, назвали мусором. Они указали на то, что автор имеет право использовать чужой контент в качестве объекта критики, пародии или сатиры. Их слова подтверждают адвокаты: McMansion Hell и Zillow не являются конкурентами, поэтому использование фотографий допустимо.

Исходя из выводов адвокатов, журналистов и простых пользователей Сети, компания Zillow не собиралась бороться за авторские права фотографий, а просто хотела, чтобы сатирический критик заткнулся. К сожалению, этим жестом они только подпортили себе репутацию, говорят сторонники McMansion Hell.