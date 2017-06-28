Разъярённая корова выбежала на поле во время матча и сорвала игру (видео)

В английском Чешире во время субботнего матча по крикету агрессивная корова разогнала игроков, выбежав прямо на поле.

Игроки не придают значения животному, которое только идёт вдалеке. Казалось бы, что плохого может сделать корова. Однако спокойствие мгновенно переросло в панику, когда она разогналась и вбежала на поле, преследуя нескольких игроков.

Одному лишь мужчине — по видимости, судье — удалось сохранять спокойствие даже в тот момент, когда корова его слегка задела.

Участники крикет-клуба The Mossley Cricket Club сняли инцидент на видео и поделились им в "Твиттере". Стоит отметить, что пользователи Сети тут же принялись шутить над участниками произошедшего.