Разъярённая корова выбежала на поле во время матча и сорвала игру (видео)

Игроки не придают значения животному, которое только идёт вдалеке. Казалось бы, что плохого может сделать корова. Однако спокойствие мгновенно переросло в панику, когда она разогналась и вбежала на поле, преследуя нескольких игроков.
Одному лишь мужчине — по видимости, судье — удалось сохранять спокойствие даже в тот момент, когда корова его слегка задела.
Участники крикет-клуба The Mossley Cricket Club сняли инцидент на видео и поделились им в "Твиттере". Стоит отметить, что пользователи Сети тут же принялись шутить над участниками произошедшего.
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