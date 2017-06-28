Кассир фастфуд-забегаловки стал звездой благодаря своей внешности

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Кассир фастфуд-забегаловки стал звездой благодаря своей внешности

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Коллаж © L!FE  Фото: © facebook.com/ kfcphilippines / tvNdokebi

На своей родине, на Филиппинах, этот работник KFC заставляет множество людей оборачиваться в его сторону. С тех пор как пользователь "Фейсбука" с ником Eriel Pangan Mendoza выложила его фотографию у себя в профиле, он стал настоящей звездой.

По мнению девушки, опубликовавшей снимок, работник KFC как две капли воды похож на корейскую звезду Кон Ю, который снялся в блокбастере "Поезд в Пусан" и является самым узнаваемым киноактёром Южной Кореи. Именно поэтому нетрудно понять удивление девушки, которая встретила копию кумира там, где совсем не ожидала.

<p>facebook.com/tgp.sour</p>

На самом деле молодого человека зовут Майкл Кордова, ему 22 года, и в сети быстрого питания он работает в течение семи месяцев. Руководство компании сразу же увидело поразительное сходство и решило использовать парня как успешный маркетинговый ход.

<p>Фото: © facebook.com/tvNdokebi</p>

Они даже спародировали промокадр из сериала "Гоблин", в котором сейчас снимается Кон Ю, с участием своего работника. Компания начала поиски копии главной героини, его невесты по сюжету, предлагая пользователям Сети подставить её фото на постер. Победительница получит купон на 300 долларов, который можно будет реализовать в этой сети быстрого питания, а также возможность сфотографироваться с Майклом Кордовой (странно, что не с Коном Ю).

К слову, очень большое количество девушек решили испытать удачу.

<p>Фото: © facebook.com/kayeariane.sordan</p>

<p>Фото: © facebook.com/suwweegg</p>

<p>Фото: © facebook.com/Codeweiss</p>

<p>Фото: © facebook.com/ShielaMaePornea</p>

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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