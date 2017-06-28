Китай строит первый в мире город, где на 30 тыс. человек будет 40 тыс. деревьев

К 2020 году в Китае планируют построить первый в мире "лесной город". От привычных мегаполисов он отличается тем, что не загрязняет, а очищает окружающую среду. В футуристичном городе, который будет зависеть только от возобновляемых источников энергии, смогут поселиться 30 тысяч человек.

Проект лесного города разработал итальянский архитектор Стефано Боери. Первый такой город появится в Гуанси-Чжуанском автономном районе и будет соединён с городом Лючжоу высокоскоростной железной дорогой.

Публикация от Inhabitat (@inhabitatdesign) Июн 26 2017 в 5:30 PDT

В новом городе будет 40 тысяч деревьев и около миллиона других растений. Вместе они смогут перерабатывать 10 тысяч тон двуокиси углерода и почти 60 тонн загрязняющих веществ в год.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 5:19 PDT

Архитекторы и экологи надеются, что растения не только очистят город и станут домом тысяч птиц, насекомых и мелких млекопитающих. А следующие изображения показывают, как лесной город будет выглядеть с высоты птичьего полёта.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 5:19 PDT

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 5:19 PDT

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 27 2017 в 5:19 PDT