Китай строит первый в мире город, где на 30 тыс. человек будет 40 тыс. деревьев

Проект лесного города разработал итальянский архитектор Стефано Боери. Первый такой город появится в Гуанси-Чжуанском автономном районе и будет соединён с городом Лючжоу высокоскоростной железной дорогой.
В новом городе будет 40 тысяч деревьев и около миллиона других растений. Вместе они смогут перерабатывать 10 тысяч тон двуокиси углерода и почти 60 тонн загрязняющих веществ в год.
Архитекторы и экологи надеются, что растения не только очистят город и станут домом тысяч птиц, насекомых и мелких млекопитающих. А следующие изображения показывают, как лесной город будет выглядеть с высоты птичьего полёта.
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