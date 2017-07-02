Генетики убеждены, что у всех европейцев голубая кровь

Ведущий британский генетик Адам Резерфорд заявил, что не только знаменитости, пытающиеся доказать свою "королевскую" родословную, но и простые смертные напрямую относятся к семьям голубых кровей.

Многие знаменитости стремятся ещё больше повысить свою статусность, доказывая на родословных программах, что они произошли от королей и королев. Однако, по словам генетика Адама Резерфорда, им нечем гордиться, так как "мы все напрямую связаны с королевскими семьями".

Так, например, в прошлом году американский актёр Дэнни Дайер на родословном шоу "Кто ты?" доказал, что является потомком короля XIV века Эдварда III.

Предприниматель Ричард Брэнсон, один из самых богатых жителей Великобритании, также похвастался необычным фактом связи с Карлом Великим, который правил большей частью Западной Европы с 768 по 814 год.

Выступая на историческом фестивале, генетик заявил, что буквально каждый европеец, родившийся в XX веке, имеет прямую связь с Карлом Великим.

Совместно с командой исследователей из Лондонского колледжа Резерфорд восстанавливал генеалогическое древо простых людей. Исследователи брали за основу родителей последних потомков, опираясь на последующих родственников и таким образом расширяя семейное древо.