Генетики убеждены, что у всех европейцев голубая кровь

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Генетики убеждены, что у всех европейцев голубая кровь

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Коллаж © L!FE  Фото: © Wikipedia.org

Ведущий британский генетик Адам Резерфорд заявил, что не только знаменитости, пытающиеся доказать свою "королевскую" родословную, но и простые смертные напрямую относятся к семьям голубых кровей.

Многие знаменитости стремятся ещё больше повысить свою статусность, доказывая на родословных программах, что они произошли от королей и королев. Однако, по словам генетика Адама Резерфорда, им нечем гордиться, так как "мы все напрямую связаны с королевскими семьями".

Так, например, в прошлом году американский актёр Дэнни Дайер на родословном шоу "Кто ты?" доказал, что является потомком короля XIV века Эдварда III.

<p>Фото: © Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS</p>

Предприниматель Ричард Брэнсон, один из самых богатых жителей Великобритании, также похвастался необычным фактом связи с Карлом Великим, который правил большей частью Западной Европы с 768 по 814 год.

<p>Фото: © ISOPIX/EAST NEWS</p>

Выступая на историческом фестивале, генетик заявил, что буквально каждый европеец, родившийся в XX веке, имеет прямую связь с Карлом Великим.

Совместно с командой исследователей из Лондонского колледжа Резерфорд восстанавливал генеалогическое древо простых людей. Исследователи брали за основу родителей последних потомков, опираясь на последующих родственников и таким образом расширяя семейное древо.

Единственная разница между нами и знаменитостями заключается в том, что у большинства из нас нет средств, чтобы доказать этот факт

Адам Резерфорд

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