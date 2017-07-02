Дизайнер бикини доказала: бег и диеты для фигуры не так хороши, как штанга и еда

Австралийский дизайнер бикини Карина Ирби рассказала подписчикам о своём "фитнес-путешествии". Девушка заменила кардионагрузки силовыми тренировками, а диеты — здоровой и сытной едой. И её фигуре это пошло только на пользу! Свои пляжные фотографии Карина выкладывает в "Инстаграм", где уже больше 500 тысяч подписчиков.

Публикация от KARINA IRBY (@karinairby) Июн 19 2017 в 3:57 PDT

Пока большинство девушек стремятся как можно меньше есть и как можно больше бегать, 27-летняя Карина Ирби делает всё наоборот. Она почти полностью отказалась от кардионагрузок, регулярно поднимает тяжести и сытно питается.

Публикация от KARINA IRBY (@karinairby) Июн 13 2017 в 5:07 PDT

Девушка посещает тренировки четыре раза в неделю и не ограничивает себя в еде. Результатом такого образа жизни стала аппетитная, но стройная фигура Карины, которая восхищает подписчиков.

Публикация от KARINA IRBY (@karinairby) Май 28 2017 в 4:50 PDT

Дизайнер бикини рассказывает, что раньше, как и многие другие, старалась регулярно бегать и постоянно испытывала чувство голода.

Я понятия не имела, какую еду нужно есть, и вообще не знала о здоровье и фитнесе Карина Ирби

Публикация от KARINA IRBY (@karinairby) Июн 23 2017 в 10:55 PDT

Подписчики девушки поддержали свою любимицу и поставили больше 16 тысяч лайков фотографии её преображения. Похоже, время полупрозрачных красоток действительно закончилось.