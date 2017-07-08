Фотограф показал, чем отличаются детские спальни у разных народов мира (20 фото)

1. Имя неизвестно, 9 лет (Кот-д’Ивуар)
2. Донг, 9 лет (Юньнань, Китай)
3. Ли, 10 лет (Пекин, Китай)
4. Индира, 7 лет (Катманду, Непал)
5. Прена, 14 лет (Катманду, Непал)
6. Ахкохшет, 8 лет (Амазония, Бразилия)
7. Бикрам, 9 лет (Меламчи, Непал)
8. Алекс, 9 лет (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
9. Таис, 11 лет (Бразилия)
10. Биляль, 6 лет (Западный берег реки Иордан)
11. Цвика, 9 лет (Бейтар Илит, Западный берег реки Иордан)
12. Доуха, 10 лет (Хеврон, Западный берег реки Иордан)
13. Кайя, 4 года (Токио, Япония)
14. Риса, 15 лет (Киото, Япония)
15. Рюта, 10 лет (Токио, Япония)
16. Кана, 16 лет (Токио, Япония)
17. Нантио, 15 лет (Лисамис, Кения)
18. Джуан Дэвид, 10 лет (Медельин, Колумбия)
19. Ламине, 12 лет (деревня Баункилинг, Сенегал)
20. Дэлани, 9 лет (Нью-Джерси, США)
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