Уродство во благо. Зачем женщины племени апатани носят в носу пробки?

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Уродство во благо. Зачем женщины племени апатани носят в носу пробки?

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Фото: Социальные сети

Женщины специально уродуют своё лицо, не только вставляя пробки, но и рисуя на лице татуировки.

Необычное племя под названием апатани живёт на северо-востоке Индии, в штате Аруначал-Прадеш. Его численность составляет всего 26 тыс. человек. Народ исповедует анимистическую религию, известную как дони-поло, что в переводе означает "солнце-луна", сообщает Daily Mail.

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Но особое внимание привлекают женщины племени, отличительной особенностью которых являются пробки в носах и татуировки, нанесённые вдоль лица.

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По преданию именно таким образом в древние времена старейшины народа решили бороться с постоянными кражами завидных невест, которых мужчины соседних племен считали писаными красавицами. Мужчины апатани заставили своих девушек проколоть носы и вставить в отверстия пробки, которые называются Yaping Hullo, а также нанести на свои лица татуировки от верхней части лба до низа подбородка.

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Эта древняя традиция продолжалась вплоть до 1970-х годов, когда постепенно сошла на нет. Вместе с этими пожилыми женщинами уйдёт в историю и целая эпоха жизни апатани.

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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